Il santo di oggi, 1 dicembre, è Sant’Eligio

Vescovo

Protettore dei gioiellieri, dei fabbri, dei carrozzieri, dei garagisti e dei veterinari.

La vita del santo

Nasce a Chaptelat (Francia) intorno al 590 da umile famiglia. Fabbro e maniscalco, viene poi assunto come apprendista dall’orefice lionese Abbone che dirige la zecca reale.

Eligio costruì due troni bellissimi e il re, non solo ne fu contentissimo, ma quello che più lo fece meravigliare fu la lealtà del santo. In breve la fama delle sue virtù si divulgò e lo stesso gli fece cospicue donazioni. Delle ricchezze ricevute non conservò nulla ma diede tutto in elemosina, in particolar modo per il riscatto degli schiavi e per aiutare le comunità religiose.

La curiosità

Gli si presenta il diavolo vestito da donna e lui, Eligio, rapido lo agguanta per il naso con le tenaglie. Questa colorita leggenda è raffigurata in due cattedrali francesi (Angers e Le Mans).

La morte

Si reca in Olanda per diffondere la fede cristiana e muore a Noyon nel 660 circa.