Martedì al Municipale il coro gospel 'premiato' da Joe Bastianich

CASALE - Sarà il Sunshine Gospel Choir martedì 7 dicembre alle 21 a inaugurare la Stagione Teatrale 2021 / 2022 di Casale.

Per lo spettacolo ci sono ancora biglietti disponibili. Sul palcoscenico il Sunshine Gospel Choir, il coro gospel vincitore del Golden Buzzer di Joe Bastianich nella trasmissione Italia’s Got Talent 2020, fondato e diretto da Alex Negro e formato da 60 coristi (professionisti e amatori) tra soprani, contralti, tenori e baritoni.

Ad accompagnarli, il tenore Joe Nicolosi e una band di quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria più numerosi guests internazionali.

Il Sunshine Gospel Choir

Sulla scena dal 1998, anche se le prime apparizioni della stessa formazione risalgono al 1996, il Sunshine Gospel Choir ha all’attivo 10 album, 2 Dvd e più di 700 concerti in Italia e all’estero. Tra le esibizioni più importanti, sono da ricordare il Gran Galà del Ghiaccio del 2018 e l’apertura della Celebrity Fight Night a Firenze nel 2016.

Accanto alle esibizioni concertistiche, svolge anche attività didattica per far avvicinare alla cultura gospel adulti e bambini.

I biglietti del concerto, fuori abbonamento, sono in vendita tramite il circuito VivaTicket: online partendo dalla pagina o nei punti vendita ufficiali, tra cui quello di Casale Monferrato in via Saffi, 11 (Sassone Viaggi by Stat).

Costo dei tagliandi: 14 euro per platea e palchi, 10 euro per Under30 e loggione e 6 euro per Under18.