Un pomeriggio per insegnare la differenziata ai bambini

VALENZA - Sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 al Centro Comunale di Cultura di Valenza è in programma il 'Pomeriggio green con i bambini'.

L'evento, a ingresso libero per i bimbi e per i loro genitori, a cura di Amv Igiene Ambientale e del Comune, ha come sottotitolo 'Impariamo insieme a differenziare' per sensibilizzare i più piccoli al corretto conferimento dei rifiuti.

Ai partecipanti saranno distribuite figurine e gadget vari.

Informazioni al Centro Comunale di Cultura: 0131 949286 - cultura@comune.valenza.al.it.