Cala il sipario sul Monferrato Classic Festival

CASALE - Ultimo appuntamento per il Monferrato Classic Festival, che si concluderà ufficialmente questo sabato 4 dicembre. Alle 16 nell’ex cappella del Castello del Monferrato si esibirà il duo formato da Yuxuan Jin al violino e Vera Cecino al pianoforte.

Interessanti le proposte dal loro repertorio: la Sonata per violino e pianoforte op. 12 n. 1 di Ludwig van Beethoven, la Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 13 di Edvard Grieg e la Sonatina in sol maggiore op. 100 di Antonín Dvořák.

Per assistere al concerto sarà necessario prenotare dalla pagina del festival https://monferratoclassicfestival.weebly.com/dicembre-2021.html. Ingresso gratuito.