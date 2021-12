Gestione Ambiente incontra i cittadini del centro storico

TORTONA - In vista dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel centro storico di Tortona, Gestione Ambiente apre un Info Point per illustrare ai cittadini del centro storico le novità.

"Siamo a vostra disposizione per fornirvi informazioni e rispondere a eventuali dubbi - dicono dall'azienda - e ci troverete sotto i portici di via Emilia di fronte a via Fracchia da oggi, giovedì 2 dicembre, fino a sabato 4; gli orari sono la mattina dalle 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 16 alle 20".

Chiodi soddisfatto: Tortona sale quasi al 74% Il sindaco commenta il risultato raggiunto ringraziando gli abitanti per la collaborazione

Per conoscere in quale zona di Tortona siete collocati, è necessario andare sul sito www.gestioneambiente.net e seguire i link "Servizi al tuo Comune" – "Tortona" - "Calendario di raccolta". Inserendo in pagina il vostro indirizzo di residenza, vi apparirà la zona di appartenenza.