I candidati al Minazzi? A presentarli a Casale gli studenti dei licei

CASALE - Si sta avvicinando sempre più la premiazione dell'Ambientalista dell'Anno, riconoscimento nazionale intitolato all'attivista casalese Luisa Minazzi. Per l'occasione, dopo lo stop causa covid, è ritornato anche il tanto atteso Festival della Virtù Civica che da ieri anima la città e continuerà fino a sabato 4 dicembre.

Ad anticipare gli eventi dedicati all'ambiente ci hanno pensato alcuni studenti delle scuole superiori della rete ScuoleInsieme che, lo scorso 19 novembre presso l'Aula Magna dell'Istituto Leardi, hanno presentato ai loro compagni tutti i candidati al premio. A introdurli sono stati per il Leardi Leonardo Deambrogio e Giacomo Giarola (5°A Amministrazione, Finanza e Marketing); per il Balbo Pietro Calabrese e Lorenzo Montiglio (3°A Liceo Classico) per il plesso Lanza Francesca Capra e Alessia Spartà (4°B Scienze Umane); e infine per il Sobrero Sofia Rossino (5BL) Veronica Deambrogio (4BL).