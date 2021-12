Il 9 dicembre in città il procuratore Gratteri

ALESSANDRIA - Alessandria si appresta ad ospitare la presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso dal titolo “Complici e colpevoli, come il Nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta”, organizzato dall'associazione Riprenditi Alessandria.: l'evento si terrà giovedì 9 dicembre alle 21 al Teatro Ambra, in via Brigata Ravenna 8.

“È per noi un vero onore ospitare in città Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica a Catanzaro, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ’ndrangheta. Sarà un'utile occasione anche per accendere i fari e riflettere sulla situazione del nostro territorio, non immune da tale fenomeno”, afferma Domenico Di Filippo, presidente di Riprenditi Alessandria.

Interverranno come relatori, oltre al procuratore Gratteri e allo stesso Di Filippo, Antonio Nicaso (storico delle organizzazioni criminali), l'ex prefetto di Alessandria Iginio Olita e Paolo Bellotti (già consigliere comunale e testimone del processo Minotauro-Albachiara). Moderatore l'avvocato Alberto Pasta.