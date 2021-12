Mercoledì 8 dicembre a Mirabello il concerto per Mirco Vogliotti

MIRABELLO - Il Comune di Mirabello Monferrato, come ormai tradizione, organizza in collaborazione con la famiglia Vogliotti, la parrocchia di San Vincenzo, la Pro Loco e il Vespa Club, il “Concerto per Mirco”, appuntamento che giunge alla quattordicesima edizione e che avrà luogo il giorno dell’Immacolata Concezione, mercoledì 8 dicembre.

Il programma della giornata dedicata a Mirco Vogliotti contempla la celebrazione da parte del parroco don Emile Ollo di una Santa Messa in suffragio, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo e, sempre nello stesso luogo, ma al pomeriggio alle ore 17, il consueto concerto che quest’anno sarà eseguito dalla Banda Filarmonica di Occimiano e l’Orchestra del Liceo Musicale ‘Saluzzo Plana’ di Alessandria.

All’ingresso sarà obbligatorio esibire il Green Pass o la certificazione che attesti di aver svolto il tampone quarantotto ore prima dell’evento, con esito negativo. Tutte le offerte raccolte nel corso della giornata saranno devolute al Centro Clinico di Ricerca Nemo di Milano.

Ma chi era Mirco Vogliotti?

Mirco era nato il 18 marzo 1984 a Casale Monferrato. Alla nascita nulla faceva presagire la sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne, cha ha iniziato a manifestarsi intorno ai 18-24 mesi con continue cadute e difficoltà nella corsa e nel linguaggio. Dopo la scuola dell’obbligo ha frequentato per un triennio lo Ial di Casale dopo di che, mediante un progetto coordinato dall’A.S.L prestò servizio presso gli uffici comunali di Mirabello, dove si recava con la sua carrozzina elettrica che amava definire “la mia Ferrari”.

A seguito dell’aggravamento della malattia con deficit respiratorio, venne a mancare a soli 23 anni, lasciando un vuoto incolmabile oltre che ella sua famiglia, anche nella comunità mirabellese.

«Dopo un periodo davvero difficile, muoviamo piccoli passi verso la normalità, iniziando dalle tradizioni musicali e dal ricordo di un caro amico…la musica resta un elemento aggregante per ritrovarsi e condividere qualche ora in serenità» è il commento del sindaco Marco Ricaldone.