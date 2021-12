Senso unico invertito in via Saletta. Si cambia anche in via Garibaldi

CASALE - Da lunedì 6 dicembre cambia la viabilità in via Garibaldi e in via Saletta a Casale e il cambiamento vuole essere permanente: sarà istituito il senso unico di marcia in via Garibaldi e sarà invertito quello di via Saletta.

In particolare, via Garibaldi sarà percorribile nella direzione che va da piazza Castello a via Palestro, mentre via Saletta lo sarà da via Garibaldi a via Lanza, dove sarà istituito l’obbligo di dare precedenza.

«Durante i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Daniela Sapio – era stato istituito provvisoriamente il senso unico in via Garibaldi; scelta che ha trovato il favore dei commercianti della strada. Tanto da richiedere all’Amministrazione di mantenerlo: dopo aver esposto il progetto anche al Consiglio di Partecipazione del Centro Storico, che si è detto favorevole, abbiamo così deciso di accogliere la richiesta e di modificare, al contempo, anche la direzione di marcia di via Saletta per rendere l’intera viabilità della zona più fluida. Inoltre si avrà più spazio per i marciapiedi e per aggiungere elementi di arredo urbano, tra cui dei bei vasi fioriti, che abbelliscano la via e la rendano ancora più attrattiva».