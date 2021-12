Da ubriaco causa un incidente autonomo. Denunciato 25enne

VIGNALE MONFERRATO - i Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 25enne con precedenti di polizia. L’uomo, nella notte del il 25 novembre, alla guida della propria autovettura, ha causato un sinistro stradale autonomo a Vignale Monferrato, procurandosi lesioni multiple.