Il cane sta male dopo il cibo datole da un'anziana: denunciata la donna

TICINETO - i Carabinieri di Ticineto hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento di animali altrui una 78enne, con precedenti di polizia, per avere dato del cibo a una cagnolina di razza meticcia che si trovava all’interno di una abitazione privata, la quale, subito dopo, ha iniziato a stare male e, immediatamente soccorsa dalla proprietaria che l'ha trasportata presso una clinica veterinaria, è stata sottoposta a un intervento di rimozione di materiale osseo nell’esofago.

Oltre allo spavento, la padrona si è vista costretta a sostenere circa 1.500 euro di spese sanitarie per l’animale, fortunatamente rimessosi.