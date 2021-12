Videosorveglianza, via libera al nuovo regolamento

OVADA - Vandalismo, episodi di microcriminalità e abbandono dei rifiuti. Sono i tre aspetti da prevenire. Per questo martedì scorso è stato approvato il regolamento che apre, dopo anni di polemiche, a un più massiccio utilizzo della videosorveglianza sul territorio cittadino. Il documento è passato all’unanimità. In un primo momento si concretizzerà in cinque “trappole mobili” per i furbetti della spazzatura.

I dettagli su "l'Ovadese" in edicola da giovedì 2 dicembre