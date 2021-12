Bertram, risolvere l’enigma Fortitudo

TORTONA - Un'altra sfida storica per la Bertram. La gara interna con la Fortitudo Bologna è il posticipo che chiude la decima giornata del campionato di Serie A Unipol-Sai.

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Tortona ha perso a Varese l’ultimo match, Bologna (sei sconfitte consecutive) è andata ko a Trento ed è pronta a far debuttare tre nuovi giocatori. Avversaria tutta da decifrare per la squadra di coach Marco Ramondino, che deve mettere punti in classifica e tenere a distanza proprio i bolognesi.



Qui Tortona

«Affrontiamo un avversario che sta cambiando faccia e forma - sottolinea Marco Ramondino -. Una squadra che sta assumendo una nuova identità, tecnica e tattica. Bologna aveva ben altre ambizioni all'inizio della stagione rispetto all’attuale classifica, ma sappiamo che ogni settimana può essere in grado di far collimare la prestazione con il loro potenziale. Ha grande talento offensivo e giocatori in grado di avere soluzioni differenti”.

Tra le difficoltà della vigilia la preparazione di una partita contro un avversario con tre giocatori al debutto. «Sappiamo che troveremo un team in costruzione - spiega capitan Riccardo Tavernelli - per questo ci concentriamo su di noi, perché non sappiamo ancora chi saranno i giocatori principali visti i due nuovi innesti e su chi andranno nei momenti cruciali». E Ramondino aggiunge: “Dovremo essere flessibili e in grado di cambiare le scelte durante la partita”. Derthona a rischio assenze con lo staff bianconero non si sbottona parlando genericamente di “diversi acciacchi da gestire”.

Qui Bologna

È una delle formazioni storiche (2 scudetti in bacheca) della nostra pallacanestro la Fortitudo Bologna. Ma sta vivendo una stagione molto complicata. I sussurrati problemi economici, le dimissioni di Repesa in avvio di campionato, il ritorno di Antimo Martino (il tecnico della trionfale promozione in A), la classifica che resta difficile. Al debutto Feldeine, Charalampopoulos e Borra, ma giocatori che sono arrivati da poco e con situazioni di condizione differente. Coach Martino prova a guardare avanti. “Oggi è inutile pensare a quello che è stato. Non è semplice, ma dobbiamo usare questa rabbia per iniziare a reagire. Tortona è organizzata, ha lo stile del proprio allenatore con giocatori solidi che conosco la serie A. una squadra non semplice da affrontare ma dobbiamo pensare anche a noi stessi”.



Pre-Partita

BERTRAM TORTONA- KIGILI BOLOGNA

Dove: PalaEnergica, PalaFerraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 5 dicembre, ore 20.45.

Arbitri: Giovannetti, Galasso, Di Francesco.

In tivù: In chiaro su RaiSport SD canale 58 del Digitale Terrestre) . In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Bologna con Durham, Aradori, Feldeine, Groselle, Charalampopoulos.

Indisponibili: Cattapan (Tortona), Mancinelli, Fantinelli, Benzing, Ashley, Totè (Fortitudo),

Note: L’unico precedente tra le due squadre nella stagione 2013-2014 in Serie B. Doppio successo per il Derthona che espugna anche il PalaDozza in una serata che è incisa nella storia del club. Il Derthona organizza il trasporto gratuito dei propri tifosi da Tortona a Casale Monferrato.