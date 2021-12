"Ovada Orienta": le scuole ovadesi si presentano online

OVADA - E' in programma per giovedì prossimo, 9 dicembre, a partire dalle ore 18.30, l'appuntamento con "Ovada Orienta", l'iniziativa promossa da Palazzo Delfino per fare conoscere, a tutti gli studenti interessati, le opportunità che vengono offerte dalle tre scuole superiori della città. L'evento si svolgerà in streaming, con una piattaforma online (ovadaorienta.it) che sarà, di fatto, il punto di riferimento per i partecipanti.

Un portale web, una diretta streaming su YouTube e tre scuole superiori unite per un'unica finalità. Si tratta, nello specifico, dell'Istituto Barletti, del "Santa Caterina - Madri Pie" e della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus. Nell'occasione saranno proprio loro a promuovere le rispettive offerte formative ai loro futuri studenti in maniera virtuale.

Opportunità e prospettive

"Infinite possibilità per il tuo futuro" è lo slogan di Ovada Orienta che si manifesta anche nel logo dove due "O" si incrociano in un simbolo che riporta all'infinito. Unendo l'offerta formativa degli istituti ovadesi, infatti, le possibilità di scelta per il proprio futuro rivolte agli studenti sono davvero moltissime e possono generare molti percorsi di vita e carriera.

Parteciperà all'evento anche il progetto Obiettivo Orientamento Piemonte: il sistema di orientamento della Regione Piemonte che mette a disposizione di studenti, famiglie, insegnanti, operatori e in generale di tutti i cittadini, informazioni, strumenti e risorse per orientarsi rispetto a percorsi scolastici/formativi, tendenze del mercato del lavoro, opportunità per lo sviluppo di competenze.