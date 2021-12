Associazione Paolo Ferraris: giovedì 9 'I cattolici in politica' con Marta Margotti

CASALE - L'associazione Paolo Ferraris torna con l'incontro 'Cattolici in politica. Dalla costituzione repubblicana all'impegno per la città' di giovedì 9 dicembre (ore 21), quando all'oratorio del Valentino di Casale sarà protagonista Marta Margotti, professoressa si Storia Moderna e Contemporanea e Storia del Giornalismo all'Università di Torino.

«Non vogliamo essere solo uno stimolo alla memoria, ma anche al futuro - ha detto la vedova di Ferraris, Assunta Prato - Il nostro intento non è solo dare un inquadramento storico, ma partire dalla storia proprio per stimolare riflessioni e richiamare un'educazione civica diffusa».

L'attività dell'associazione presieduta da Davide Sorisio infatti è costante e ampia e in questi mesi non si è mai fermata: «La nostra attenzione va soprattutto alle scuole - ha continuato Prato - Abbiamo già avuto incontri con un totale di 35 classi di scuole superiori e un centinaio di alunni. E altri due eventi sono in programma nelle prossime settimane».

E sempre nell'ambito dei numerosi progetti, gli studenti del corso Grafico e Pubblicitario dell'istituto Leardi hanno dato vita a tavole che raccontano le tappe più significative della vita e le cose realizzate dall'indimenticato politico monferrino: fra qualche settimana verranno quindi esposti dei pannelli sul muro dell'oratorio del Valentino contenenti qr code che permetteranno di visionare le tavole.

L'accesso all'evento sarà libero e gratuito. Necessario il Green Pass.