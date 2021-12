Due reti di Rignanese, l'Ovadese batte il Pozzomaina

OVADA - Un'Ovadese poco brillante, tre punti fondamentali. La doppietta di Rignanese affonda il Pozzomaina. La squadra di Raimondi festeggia il terzo successo casalingo consecutivo. In avvio la formazione ripresenta Pellegrino da vertice basso del centrocampo. C'è El Amraoui dietro le punte. L'avvio è però dei torinesi: al 3' Robucci calcia una punizione dal lato corto destro dell'area, Gaione alza sulla traversa. Al 19' sul fronte opposto Mazzon crossa in area, Aresca non arriva di testa. Azione successiva, Pavia entra in area da sinistra, supera un difensore ma calcia sopra la traversa da buona posizione.

Al 22' il vantaggio. Cross dalla fascia sinistra. Il pasticcio tra il portiere Frandina e un difensore mette Rignanese nelle condizioni di spingere la palla nella porta sguarnita. Al 38' ancora Rignanese potrebbe raddoppiare: il suo colpo di testa da buona posizione, su servizio da sinistra di El Amraoui è alto sulla traversa.

Nella ripresa succede molto poco. Al 17' Rignanese spizza di testa un lancio dalle retrovie e lancia in fuga Aresca. L'ex Acqui si allunga la palla sull'ultimo tocco e permette l'intervento al portiere. Ancora Aresca potrebbe segnare al 33' ma la sua conclusione di sinistro è respinta da Frandina. Il Pozzomaina non crea tanto ma tiene in apprensione la difesa dei padroni di casa. La gara si chiude allo scadere. Prolungata discesa di Sassari che, palla al piede, percorre 40 metri e entra in area da destra: il suo cross nell'area piccola è un invito a nozze per Rignanese.