Occimiano cade per la prima volta in stagione

ALESSANDRIA – Regge fino al quinto set rimontando per ben due volte le padrone di casa del Lilliput prima di cedere 3-2 (25-14 23-25 25-22 20-25 15-10) la Nuova Elva Fortitudo Occimiano, che conosce la prima sconfitta stagionale sul parquet di Settimo Torinese e con lei perde la vetta della classifica del girone di serie C femminile.

Le ragazze di Gombi lottano allo stremo ma è una partita dove, a parte il primo set perso nettamente, ogni parziale è deciso punto a punto: la sconfitta fa precipitare le occimianesi al terzo posto, ma c’è ancora tutto un girone di ritorno per rimediare. Finisce al tiebreak anche il derby fra Zs Ch Valenza e Cantine Rasore Ovada: alla fine la spuntano le padrone di casa per 3-2 (21-25 24-26 25-17 25-23 15-10) ma dopo i primi due parziali le ovadesi sembravano lanciate verso la vittoria e non verso una clamorosa rimonta delle orafe.

Novi scala la classifica, oggi tocca a La Bollente In B1 femminile Acqui perde un altro scontro diretto. In B2 quarto successo per Euromac Casale

Alle 18.30 in posticipo la Pallavolo Alessandria gioca sul campo del To.Volley fanalino di coda, mentre la partita della serie C maschile fra Altiora e Plastipol Ovada è stata rinviata per alcuni casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra dei padroni di casa.

Occimiano è inarrestabile, risale Alessandria Netto 3-0 per le ragazze di Gombi che inseguono la vetta. Bene anche Gavi in serie D

In D vola il Gavi Volley che con un 3-0 (25-17 25-13 25-16) al Chisola infila la quarta vittoria di fila, consolida il terzo posto e guarda al futuro con più ottimismo; maratona anche nel derby fra Acqui Terme e Alessandria dove la spuntano i termali 3-2 (25-21 23-25 21-25 25-14 15-13) ma la situazione in vetta resta molto fluida.