Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Dopo gli anticipi di serie D e in attesa dell'Alessandria questa sera, sta per andare in scena una domenica di calcio dilettantistico che - come sempre - si annuncia ricca di spunti e di motivi di interesse. Segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche.

In Eccellenza Acqui e Castellazzo giocano lontano dalle mura amiche e vanno alla ricerca di conferme importanti: la formazione guidata da Arturo Merlo è ospite del Lucento, quella di Fabio Nobili viaggia in direzizone Benarzole per affrontare un avversario forte, guidato in panchina dal grande ex Alberto Merlo.

Per quanto riguarda la Promozione, il clou è Asca-Novese, ma attenzione anche a Valenzana Mado-Gaviese, altro derby dal pronostico estremamente incerto. La capolista Luese Cristo va a fare visita al Trofarello (calcio di inizio ore 15).

In Prima Categoria, è il giorno della partitissima tra Spartak San Damiano e Felizzano: in palio il primato, ma anche tanta consapevolezza da sfruttare per il prosieguo del torneo. Fulvius a Calliano, scontro di centroclassifica tra Monferrato e Aurora Canottieri.

Capitolo Seconda Categoria: riprende il duello a distanza tra Atletico Acqui e Frugarolese, con i termali che hanno quattro punti di vantaggio, ma sono attesi da un confronto complicato con il Casalnoceto. Spicca, tra le altre gare, Cassine-Castelnovese.

Infine la Terza, con la Vignolese all'esame Junior Asca e con Merella e Fortuna alla ricerca di punti utili in chiave podio.