Il santo di oggi, 5 dicembre, è San Dalmazio

La vita del Santo

Le uniche informazioni sulla vita di San Dalmazio, secondo lo storico Ferdinando Gabotto, deriverebbero da un manoscritto di un monaco del monastero di Pedona nel VII secolo. In questo manoscritto, il monaco scrive che Dalmazio era nato a Forum Germarzorum (oggi San Damiano Macra) in epoca precostantiniana e lo descrive come un evangelizzatore.

La morte

Egli venne martirizzato nel 254 nei pressi di Pedona (oggi Borgo San Dalmazzo); i suoi resti vennero successivamente conservati presso una basilica edificata in suo onore.

Pare che il vescovo astese Audace, all'inizio del X secolo, per le continue scorribande dei saraceni nel Piemonte sud-occidentale, fece portare il corpo del santo a Quargnento dove, ancora oggi, si venera la reliquia del corpo conservata nella Basilica minore di San Dalmazio.