Piazza Castello, non c'è solo la scalinata

OVAVA - È più vicino l’intervento di riordino della scalinata di piazza Castello. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Sabrina Caneva che, nel corso del consiglio comunale, ha spiegato come sia quasi concluso l’iter per l’individuazione dell’azienda che si occuperà dell’intervento. Ma è una partita che si gioca su due fronti quella che riguarda il principale snodo della viabilità cittadina per chi arriva da Alessandria e da Novi. Il Comune accelera anche sul consolidamento del parcheggio sul lato opposto, danneggiato dall’alluvione dello Stura dell’autunno 2019.

L’intervento sulla scalinata era già stato annunciato. L’umidità dell’area ha generato un degrado veloce della superficie realizzato con l’ammodernamento terminato nel 2013. In quell’occasione l’amministrazione stanziò 127 mila euro per abbattere il vecchio muro, recuperare le fattezze originali. Tanti i progetti indicati al momento dell’inaugurazione e mai realmente realizzati. Tra questi la realizzazione di un punto informazioni turistiche e noleggio bici nei locali interni al monumento. L’acquisto degli arredi completato qualche mese fa sembrava il segnale di una partenza imminente; tutto si è però fermato per l’ennesima volta.

Nel frattempo è partita la gara d’appalto per ricostruire il parcheggio di fronte alla scalinata. Si parte dal progetto approvato lo scorso luglio, elaborato dall’ingegner Giacomo Boccaccio, per un totale di 250 mila euro, i lavori a base d’asta ammontano a 181 mila. L’impresa incaricata dovrà terminare le operazioni in quattro mesi.