Ravetti: «I fondi del Pnrr non saranno utilizzati per l'ex Mauriziano»

VALENZA - È una 'bomba' sulla questione dell'ex ospedale Mauriziano di Valenza quella comunicata pochissimi minuti fa dal consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti.

«Questa mattina l'Assessore regionale alla salute, nel corso di un’informativa in Commissione sanità, ha comunicato che i fondi del "PNRR-Missione 6 - Salute" previsti a Valenza per una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità non saranno più utilizzati nella struttura dell'ex Mauriziano. La scelta ricadrà su un edificio di nuova costruzione in un'area differente, quindi, con questa comunicazione è da ritenersi superata l'iniziale proposta tecnica dell'Asl di Alessandria» spiega.

«Lascio alla città di Valenza ogni valutazione di natura politica e programmatica – prosegue Ravetti - io mi limito a una sola considerazione: avevo promesso il mio impegno per dimostrare che sull'ex Mauriziano, in quanto struttura pubblica ospedaliera da rilanciare, in campagna elettorale sono state pronunciate parole al vento. Adesso che quella fiaba, almeno così come è stata raccontata, è finita, si abbia, almeno il buon gusto di ammetterlo. È arrivato il momento di concentrarci tutti sui bisogni di salute reali dei valenzani e di lasciare le fiabe alla bellezza dei sogni dei bambini».