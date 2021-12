Sportello Spid: ora anche al lunedì pomeriggio

ACQUI TERME - A partire da oggi, lunedì 6, l'amministrazione comunale ha esteso a orario anche pomeridiano l'apertura dello Sportello Spid, unicamente di lunedì dalle 15 alle 17.30.

"Al servizio - sottolineano da Palazzo Levi - si accede su appuntamento, che può essere richiesto in via telefonica al numero 0144.770209 o via e-mail: rao.spid@comune.acquiterme.al.it. Si ricorda che lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per chi usufruirà del servizio, è necessario avere con sé il proprio cellulare, un indirizzo e-mail, un documento d’identità\riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto o patente di guida) e il codice fiscale".