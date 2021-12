Cani e gatti dei rifugi alessandrini in tv

ALESSANDRIA - Ieri, lunedì 6 dicembre, gli 'ospiti' del Canile e il Gattile Sanitario di Alessandria in viale Teresa Michel 46/48 e del Rifugio Cascina Rosa di Strada Provinciale Pavia 22 sono stati i protagonisti assoluti delle riprese televisive del programma “Dalla parte degli animali”, trasmissione del gruppo Mediaset ideata e condotta da Michela Vittoria Brambilla, unico format studiato per aiutare a trovar casa agli animali abbandonati tramite rubriche e servizi d’attualità realizzati mettendosi “dalla loro parte”.

Il tutto nasce grazie a Gabriele Merlo, responsabile nazionale Nucleo Guardie Zoofile Leidaa, che da anni collabora con l’ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria, il quale ha proposto alla redazione televisiva le strutture di Palazzo Rosso, visto il prezioso lavoro dei volontari dell’Associazione Tutela Animali (Ata) e dell’ufficio Welfare Animale sul territorio alessandrino, spesso in aiuto anche ad altre realtà comunali.

“Dalla Parte degli Animali” va in onda ogni domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La5 e il lunedì alle 15.30 su Rete 4. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa).

Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi e che grazie alla vetrina televisiva che raggiunge milioni di spettatori, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia, il posto che meritano: un’opportunità davvero importante che verrà data anche ai nostri animali, cani e gatti, ospiti dei canile e del gattile sanitario e di Cascina Rosa.

“Ringraziamo la trasmissione ‘Dalla parte degli animali’, importante voce mediatica che svolge però anche un’azione concreta in favore del benessere di cani, gatti e non solo, per aver scelto di dare visibilità alle strutture che offrono cura e assistenza agli animali meno fortunati nella nostra Città - dichiara l’assessore al Welfare Animale, Giovanni Barosini - Canile e gattile sanitario e Cascina Rosa rappresentano vere e proprie eccellenze di Alessandria e siamo felici che l’attenzione, il rispetto e l’amore che i nostri amici a quattro zampe ricevono al loro interno grazie al prezioso lavoro dei volontari Ata possano essere conosciuti in tutta Italia attraverso la televisione, ricevendo così l’apprezzamento che meritano”.