Forza e Virtù, quanti ori nel campionato Pgs

SAN MAURIZIO CANAVESE - Forza e Virtù protagonista anche nella prima tappa del campionato regionale Pgs.

Per il programma C Giorgia Segoloni conquista l'oro nella classifica generale 'Propaganda', con la vittoria alle parallele e l'argento al corpo libero. Per Tabata Aragone bronzo al volteggio. Nelle 'mini' due medaglie per Grace Capuccilli, prima alle parallele e seconda alla trave.

Nell'Under 15 Manuela Capra è terza nell'assoluta, oro e argento al corpo libero per Arianna Cassano e Alina Viazzi. Due argenti per Alina Tarantola, alle parallele e al volteggio. Bronzi per Rossella Crudeli al volteggio e Sofia Serra alla trave.

Nell'Under 17 Giulia Catozzo è prima alle parallele.

Eleonora Tacchino domina tra le senior, con un poker di medaglie, ori alla trave e al corpo libero, argento alle parallele e bronzo al volteggio.

Buone prove per Ginevra Baldi, Sofia Bovino, Ginevra Cartesegna e Martina Parodi.

Anche la D sul podio

Molte le medaglie anche nel programma D (nella foto sopra le ginanste novesi impegnate). Nelle Mini 2013 bronzo alle parallele per Gaia Ponassi. Imitata, nelle mini 2012, da Adele Lolaico alla trave. Nelle mini 2011 Camilla Giacobbe è seconda nella graduatoria generale e oro alle parallele. Giorgia Daglio è terza nell'assoluta, alle spalle della compagna, vincendo alla trave e piazzandosi al terzo posto al volteggio. Nel corpo libero bronzo ex aequo per Matilde Borrello.

Nella Propaganda Camilla Brengi è argento nel concorso generale, con il primo posto al volteggio, il secondo alle parallele e il terzo al corpo libero.

In evidenza anche Chiara Bottazzi, Eva Cappelletti, Matilda Fossati, Tea Palmas, Elisa Ponassi e Aurora Risso.