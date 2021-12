Il 7 dicembre è la Giornata internazionale dell’aviazione civile

Il 7 dicembre ricorre la Giornata internazionale dell’aviazione civile, istituita nel 1996 dall'Onu con l'obiettivo di porre l’attenzione sull’aggiornamento delle norme e sulla sicurezza dei voli a livello globale.

Questo giorno è stato scelto in occasione dell’anniversario della firma della Convenzione di Chicago del 1944, nei quali furono fissati i principi fondamentali dell’aviazione civile e del trasporto aereo mondiale.

L'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao), nata in contemporanea alla Convenzione di Chicago, è un organo specializzato i cui scopi principali sono:

semplificare e regolare i voli civili ;

; regolare il trasporto di merci e passeggeri;

di merci e passeggeri; sviluppare norme e standard comuni nel settore dell'aviazione civile;

e standard comuni nel settore dell'aviazione civile; sviluppo di studi tecnici e raccomandazioni relativi alla sicurezza , regolarità ed efficacia della navigazione aerea internazionale ;

, regolarità ed efficacia della ; assistenza ai Paesi membri per la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica nel settore dell’aviazione civile.

La sede dell'organizzazione di trova Montreal, composta, ad oggi, da 192 paesi membri, di cui anche l'Italia entrata a farne parte nel 1970.

Il ruolo dell'aviazione civile nel mondo

Nei tempi moderni l'aviazione civile si è guadagnata il ruolo di mezzo più importante per lo sviluppo socioeconomico sia di un singolo stato sia dell'intera comunità mondiale: parliamo infatti di 10 milioni di passeggeri trasportati ogni giorno in oltre 100 mila voli, e a livello globale su 1,4 milioni di turisti più della metà sceglie il trasporto aereo ogni anno. Questi numeri forniscono 63,5 milioni di posti di lavoro annualmente e anche per questo in Usa vengono investiti circa 2,7 trilioni di dollari in questo settore.

È l'aviazione civile che aiuta ad aumentare il volume del trasporto merci, del turismo e del commercio e, quindi, contribuisce alla loro prosperità economica.