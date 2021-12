"Il Magnificat": confronto online tra il Vescovo e il Pastore Valdese

ACQUI TERME - L’appuntamento è fissato per stasera, alle 21, in video conferenza sulla piattaforma Zoom (id: 58382376696 – pass: 214496) e in diretta sulla pagina Facebook dell’Azione Cattolica di Acqui Terme. ‘Il Magnificat – Cantico di Maria’ è l’interessante conferenza organizzata dalla Diocesi nostrana che vedrà la partecipazione del vescovo Luigi Testore e di Paolo Ricca, Pastore Valdese, Ordinario alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Oggetto della concione il versetto ‘1, 46-55’ dell’evangelista Luca, a 500 anni dal commento di Martin Lutero.