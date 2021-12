Vaccini al PalaFiere: si amplia l'orario del Punto Informativo

CASALE - Si ampliano gli orari del Punto informativo del Centro Vaccini di Casale Monferrato allestito al PalaFiere Riccardo Coppo di piazza d'Armi. Attivo grazie al prezioso lavoro di cittadini volontari coordinati dal Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, allo stand è possibile avere la stampa del proprio Green Pass o dare la propria preadesione per la vaccinazione.

I nuovi orari prevedono l'apertura del Punto informativo il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 18: «Per andare incontro alle aumentate richieste dei cittadini - ha spiegato il coordinatore della Protezione Civile, Enzo Amich - i volontari si sono resi ancora una volta disponibili per garantire un servizio fondamentale di informazione e accoglienza. Per questo motivo, non mi stancherò mai di ringraziarli, perché dopo mesi e mesi di attività non si sono tirati indietro, anzi, hanno deciso di proseguire ad aiutare le molte persone che quotidianamente arrivano al PalaFiere».

Si ricorda infine che per dubbi o domande sui vaccini o il Green Pass è possibile contattare direttamente l'Asl AL di Alessandria al numero 0131 307822 o inviare una e-mail a greenpass@aslal.it o cittadini@dgc.gov.it.