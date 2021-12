La neve a Casale: in piazza Castello i banchi del mercato non ci sono

CASALE - Le previsioni meteo sono state rispettate. Casale e il Monferrato si sono svegliati questa mattina sotto una nevicata sempre più convinta. Dopo la pioggia mista a neve della notte, dalle 6 un leggero manto bianco ha iniziato a ricoprire il territorio. Così dovrebbe continuare, con sempre maggiore intensità, fino al primo pomeriggio di oggi. Ieri sera a Casale sulle strade è stato distribuito il sale e al momento non si segnalano problemi di viabilità. In piazza Castello, tuttavia, non si ci sono banchi per l'appuntamento straordinario del mercato. Probabile che gli espositori abbiano preferito non rischiare di mettersi in viaggio con la prevista nevicata.