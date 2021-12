Domani si presenta l'ultimo libro di Cassano: 'Ferrari a tavola'

VALENZA - Un anno fa, proprio oggi, moriva l'ex sindaco di Valenza Sergio Cassano.

Negli ultimi tempi, il grande appassionato di Ferrari era impegnato alla realizzazione di un libro che verrà presentato domani al Centro Comunale di Cultura, alle 18.

Il volume 'Ferrari a Tavola', edito da Fucina, racconta Enzo Ferrari, il Drake, da una prospettiva curiosa e insolita.

Forse non tutti sanno che la straordinaria idea della scuderia ha preso il volo proprio a tavola nel 1929, mentre Enzo conversava con altri appassionati di corse automobilistiche. Quindi il volume è un racconto che non tratta solo di bolidi rossi con scudetto giallo, o di mondiali di Formula 1 ,ma dei piatti preferiti dal Drake, dei suoi ristoranti di riferimento, dei celebri menù conditi dalle abitudini gastronomiche di piloti e direttori sportivi, in una carrellata spesso esilarante.

Un volume che ci racconta come la tavola imbandita fosse, per Enzo Ferrari, una scrivania su cui disegnare le sue strategie e i suoi rapporti con il mondo. E con le donne.

Da Nuvolari a Forghieri, da Montezemolo a Vaccarella, da Fangio a Tavoni, dalle teste coronate a capitani d’industria, Ferrari riceveva tutti davanti a una tavola imbandita per sorprendere, concludere, spiare, tessere la sua abile rete.

Sergio Cassano, discepolo e amico di Franco Gozzi, in questo volume ne raccoglie i ricordi e le confessioni affinché i tanti appassionati di questa storia tipicamente italiana ne potessero godere. Domani al Centro di Cultura ci saranno il figlio Paolo Cassano con l’editore Gippo Salvetti e gli amici ferraristi di Sergio, Lorenzo Beltrami e Mauro Raccanello.

L’evento, patrocinato dal Comune di Valenza, è stato realizzato con la partecipazione dello Scuderia Ferrari Club Alessandria.