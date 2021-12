Domenica edizione 'natalizia' del Mercatino di Casale

CASALE - Torna domenica 12 dicembre con oltre 300 bancarelle di antiquari e hobbisti e di decine di migliaia di oggetti il Mercatino dell'Antiquariato di Casale.

Al Mercato Pavia di Piazza Castello è in programma un’edizione che si promette di essere particolarmente ricca, in primo luogo di oggetti natalizi: statuette del presepe, decorazioni d’antan, giocattoli d’epoca.

Come per l’edizione di novembre anche quella del 12 dicembre vedrà il Farmer Market, il mercatino dei prodotti monferrini a Km zero collocato proprio subito dopo l’uscita del Mercatino, di fronte alla Palazzina Liberty. In questo modo tutti i visitatori dell’Antiquariato si troveranno di fronte questa selezione produttori artigianali capaci di realizzare piccole opere d’arte del gusto.

All’interno dello spazio del 'Pavia' è inoltre attivo il punto di ristoro di Arts Burger.

Il Mercatino dell’Antiquariato è aperto dalle 8.30 alle 17, all’ingresso non è richiesto il Green Pass, ma la mascherina è obbligatoria.

L’entrata sarà controllata grazie ai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale. Abbinato all’Antiquariato l’iniziativa del Comune Casale Città Aperta permette di visitare gratuitamente i principali monumenti della città.