E' arrivata la neve: il Comune raccomanda prudenza

TORTONA - La città si è svegliata ricoperta da un lieve strato di neve che per il momento non risulta avere creato nessun tipo di disagi: dal Comune raccomandano comunque prudenza in caso qualcuno dovesse mettersi in viaggio.

"Per le prossime 36 ore - dice un comunicato stampa - il bollettino meteo Arpa Piemonte comunica lo stato di allerta "gialla" su Tortona e il Tortonese (zona H) a causa delle previste nevicate che potrebbero provocare disagi alla viabilità o alla fornitura di servizi. Nella mattinata di ieri l'amministrazione comunale ha fatto il punto con i tecnici sull'attuazione del "piano neve", prevedendo lo spargimento di sale e che i mezzi spartineve siano pronti a intervenire. Va comunque raccomandata la prudenza negli spostamenti, raccomandandosi nella giornata di oggi 8 dicembre, giorno festivo, di limitare al massimo gli spostamenti con i mezzi e, ai proprietari di auto, laddove possibile, di non lasciare le auto parcheggiate a bordo strada. Infine, si ricorda l'obbligo solidale, da parte dei frontisti, dello sgombero neve di accessi e marciapiedi antistanti le proprie abitazioni o proprietà".

La situazione dovrebbe peggiorare leggermente nel primo pomeriggio dove è previsto un accumulo di una decina di centimetri di neve, ma nel complesso rimanere sotto controllo.