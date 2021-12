Primi disagi in città: rimosse piante cadute

ACQUI TERME - Cade la neve, cominciano i disagi. Stamani la Protezione civile e la Polizia Locale sono stati chiamati per risolvere diverse criticità. «Siamo intervenuti con le squadre sgombera neve sin dal mattino e in diverse località abbiamo rimosso piante cadute sulla carreggiata (in via Foscolo e sulla statale all'altezza delle rampe di accesso al ponte Carlo Alberto) – spiega il presidente Lorenzo Torielli – sulla strada per la frazione di Lussito, sempre per alberi caduti sulla strada, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco».