Vaccini: oggi in Piemonte oltre 26mila somministrazioni

ALESSANDRIA- Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, mercoledì 8 dicembre, più di 26mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 26.310 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.416 è stata somministrata la prima dose, a 1.137 la seconda dose, a 22.757 la terza dose. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.265.598 dosi, di cui 3.055.742 come seconde e 810.509 come terze, corrispondenti al 96% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.

Vaccinazioni: oltre 35mila accessi diretti

Dal 1° dicembre ad oggi sono stati oltre 35mila gli accessi diretti, di cui la metà per le prime dosi e la quota restante per le terze dosi per le categorie con green pass in scadenza oppure con obbligo vaccinale.

Vaccini antinfluenzali

Sono 630.694 i piemontesi che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale (il dato è aggiornato a domenica 5 dicembre).

Nel dettaglio, sono circa 500.000 gli over 65 che hanno aderito, oltre 48.000 nella fascia di età 60-64 anni e quasi 50.000 nella fascia di età 45-59 anni.

Per gli over 65, il tasso di copertura attuale è del 45% rispetto alla popolazione che, in questa fascia di età, in base ai dati Istat, è di 1.107.977 persone.