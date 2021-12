Vallegra: "Spartineve prima in collina, nel pomeriggio anche in paese"

BISTAGNO - A seguito della prima nevicata caduta sulle pianure e le colline acquesi, il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra ha avvisato la cittadinanza in merito agli interventi previsti in queste ore sulle strade comunali. "A breve effettueremo un primo giro di spalatura neve sulle strade collinari. Per ora in pianura con le gomme termiche si circola senza particolari problemi. Nel pomeriggio, in ogni caso lo spartineve passerà anche in paese", ha assicurato il primo cittadino.