Giovani medici, borsa di studio in memoria di Luisa Fava Cremonte

NOVI LIGURE — Una borsa di studio in memoria di Luisa Fava, vedova del compianto dottor Ugo Cremonte. L’ha istituita l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Alessandria, su proposta dei familiari. Classe 1929, Luisa Fava è morta a Novi Ligure nell’ottobre del 2017, lasciando un segno indimenticabile in chi l’ha conosciuta non solo nella sfera privata ma anche quale membro della Croce Rossa novese e come revisore dei conti della Federazione Sanitari Pensionati e Vedove, sezione provinciale di Alessandria.

Il figlio Luigi Giovanni Cremonte, la nuora Maria Lucia Angeleri e la nipote Elisa Maria Cremonte hanno finanziato una borsa di studio di mille euro annuali, allo scopo di aiutare un giovane neolaureato all’ingresso nella professione medica. La borsa è riservata a un neo laureato in Medicina e chirurgia, iscritto all’Ordine di Alessandria che, al termine del corso di laurea, abbia riportato la più alta media di voti. La scadenza delle domande, per il 2021, è fissata al 31 dicembre: è necessaria l’iscrizione all’Ordine entro il 30 novembre e che la laurea sia stata conseguita nel precedente anno accademico 2020/21.

La proclamazione dei risultati avverrà a cura del consiglio dell’Ordine e la borsa di studio sarà consegnata nel corso dell’assemblea annuale degli iscritti, alla presenza della famiglia Cremonte. La borsa – istituita nel 2018 – sarà erogata per cinque anni, fino al 2022. L'Ordine ha da tempo istituito altre due borse di studio: una in memoria del primario Giovanni Maconi e una dedicata al dottor Giuseppe Allemani.