Prudenza: è ancora allerta gialla

TORTONA - Pochi disagi fortunatamente nella giornata di ieri per la prima nevicata invernale: approfittando anche della giornata di festa molti tortonesi sono usciti per vedere la città e le sue luminarie sotto una soffice coltre bianca.

Attenzione, però, perché non è ancora finita: come ricordato dal Comune, anche il nuovo bollettino meteo di Arpa Piemonte conferma lo stato di allerta "gialla" su Tortona e il Tortonese (zona H) a causa della neve che potrebbe provocare disagi alla viabilità o alla fornitura di servizi. Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti, anche considerato che le previsioni annunciano una possibile seconda 'spruzzata' di neve per domani in mattinata.