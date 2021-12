Sei migranti nordafricani trovati all'interno di un camion

NOVI LIGURE - Sei giovani migranti nordafricani sono stati trovati all'interno di un camion che si apprestava a scaricare le proprie merci in un centro logistico di Novi Ligure, in strada Serravalle: è stato lo stesso autista, che si era fermato per dormire a Ventimiglia, a sentire alcune voci provenienti dal retro del mezzo e a chiedere di chiamare i carabinieri.

Sul posto, dunque, sono subito arrivati i militari novesi e la Croce Rossa, pronta a intervenire in caso di necessità anche con speciali coperte anti-raffreddamento.

Il mezzo, secondo le prime testimonianze, è spagnolo così come l'autista: l'uomo non è neppure entrato nella struttura dove doveva depositare le merci ma ha chiesto aiuto al citofono, sentendo appunto voci dall'interno del camion.