OVADA - Resterà aperto il 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 dicembre e, successivamente, il 28, 29, 31 dicembre, il centro vaccinale attivo allo Story Park di via Novi, a Ovada. In tutti questi giorni è prevista l'apertura, sempre per accesso diretto, dalle ore 9.00 alle 12.00.

L’accesso diretto resta sempre valido anche per chi intende ricevere la prima dose. Per quando riguarda la terza dose, che viene somministrata agli over18, rispetto al meccanismo della prenotazione viene avviata la convocazione diretta, dando priorità sugli appuntamenti ai più anziani e ai soggetti fragili. Maturati i 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale (con monodose o doppia dose) al cittadino viene inviato un sms con la proposta di data per ricevere la dose di richiamo entro la finestra temporale di validità del proprio green pass.

Un’eventuale modifica della data proposta è possibile tramite www.ilPiemontetivaccina.it. Si può cambiare la data o prenotare autonomamente anche nelle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia se vaccinatore. Sempre per garantire la somministrazione immediata alle categorie più urgenti, è consentito l’accesso diretto ai centri vaccinali a coloro a cui scade il green pass entro le 72 ore successive ed ai soggetti con obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, personale scolastico docente e non docente, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico).