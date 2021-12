ALESSANDRIA - "Anche quest’anno aderiamo con piacere alla proposta del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e consegniamo gli alberi di Natale alle parrocchie dei sobborghi alessandrini, come messaggio di speranza, di vicinanza e di coesione sociale. Si tratta di un gesto simbolico, che vuole ribadire il tratto di solidarietà che caratterizza la nostra multiutility, e il suo grande radicamento nel nostro territorio”: così Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag, annuncia il rinnovo dell’accordo con il Comune di Alessandria e con la Diocesi che consente alle parrocchie dei sobborghi che ne hanno fatto richiesta di esporre un albero di Natale simbolo dell’intera comunità.

Soddisfatto il primo cittadino: “Siamo lieti di rinnovare l’iniziativa grazie alla quale, con la partecipazione di Amag, vengono donati gli alberi di Natale da posizionare nelle parrocchie dei sobborghi alessandrini. Gli alberi saranno consegnati, in questi giorni, anche grazie all’adesione di alcuni consiglieri comunali che hanno supportato il progetto. Questa collaborazione vuole essere un segnale per non dimenticare le importanti realtà dei sobborghi e dei loro residenti soprattutto in questo periodo di festa. Un sentito ringraziamento va alla Diocesi alessandrina per il prezioso contributo che ha consentito di dar vita, attraverso questa cooperazione, a un momento simbolico che unisce tutta la nostra Comunità”.

Gli alberi di Natale consegnati in questi giorni vanno a integrare quelli già distribuiti in occasione del Natale 2019 e del Natale 2020.