Data management e sperimentazioni, iscrizioni per il Master di I livello

ALESSANDRIA - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il 95% dei proclamati lo scorso ottobre già impiegato nell’ambito della ricerca clinica, si riaprono le iscrizioni per il Master di I livello in Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche realizzato dall’Università del Piemonte Orientale in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e con il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager (Gidm) - Coordinatori di Ricerca Clinica.

L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica (Crc) esperti in raccolta dati, analisi statistica e presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche: sempre di più, infatti, il successo di queste ultime dipende dall’interazione tra diverse professionalità tra cui medici, infermieri, biologi, biostatistici, farmacisti e appunto data manager/Crc. Questo approccio multidisciplinare alla ricerca clinica rende inoltre il centro di ricerca un punto di riferimento sia per le aziende farmaceutiche, che possono contare su una disciplina di gestione rigorosa ed efficiente, sia per i pazienti, che in questo modo possono usufruire delle migliori e più innovative terapie.

Tra le novità di questa seconda edizione del Master, figura innanzitutto la modalità blended delle lezioni frontali che potranno quindi essere seguite sia in presenza, all’interno delle aule didattiche del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Disit) dell’Upo e dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, sia in streaming attraverso l’utilizzo di sistemi di videoconferenza. Altra caratteristica di questo anno accademico 2021/2022 è sicuramente la possibilità di iscriversi anche ai singoli corsi oltre che all’intero percorso formativo, sfruttando così l’opportunità di approfondire tematiche quali ad esempio Strumenti informatici per la ricerca clinica, Statistica applicata alla ricerca clinica, Aspetti legali e Aspetti etici nella progettazione di uno studio clinico, Gestione del farmaco sperimentale, Data Management e Project Management che possono essere di interesse anche per altri profili professionali.

Il percorso

Il piano formativo del Master prevede 1.500 ore suddivise in attività di didattica frontale, formazione individuale ed esercitazioni pratiche all’interno dell’Ospedale di Alessandria, nonché la prova finale: uno dei punti di forza, infatti, è l’integrazione delle attività di didattica frontale con insegnamenti molto pratici, grazie alle numerose esercitazioni previste. Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato da aprile 2022 a giugno 2023.

Le figure professionali formate dal Master, diretto dal professor Roberto Barbato (prorettore dell’Upo), saranno il Data Manager (o Clinical Study Coordinator), che si occupa dei dati clinici dalla fase di trasferimento dalla cartella clinica alle schede di raccolta dati (Crf) a quella del processo di cleaning, fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici, garantendone accuratezza e verificabilità e che svolge un ruolo di coordinamento dei vari aspetti della sperimentazione e che costituisce il riferimento per l’équipe, i comitati etici e le autorità regolatorie. Il Clinical Research Associate, la figura professionale che monitora le sperimentazioni cliniche, in accordo con le norme di Good Clinical Practice, verificando la corretta applicazione dei criteri di qualità. Infine l’Infermiere di Ricerca, ossia colui che opera con un elevato grado di coinvolgimento nel contesto della ricerca sanitaria, svolgendo attività infermieristiche di supporto alle sperimentazioni cliniche.

Il master avrà un numero massimo di 35 partecipanti. Sarà possibile iscriversi fino al 28 febbraio 2022: la quota di iscrizione complessiva ammonta a 1.850 euro, mentre quella relativa all’iscrizione ai singoli corsi è di 200 euro. Tutte le informazioni sono scaricabili nella sezione “Alta Formazione” del sito dell’Università del Piemonte Orientale a questo link.

Per informazioni e per inviare la propria domanda di iscrizione è possibile scrivere alla mail master.datamanagement@uniupo.it.