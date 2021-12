Il Comitato casalese in prima linea contro la lotta alla violenza sulle donne

CASALE - Si è da poco conclusa la campagna di sensibilizzazione 'Prendi Fiato Rompi il Silenzio', realizzata in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata realizzata dal Comitato Croce Rossa di Casale in collaborazione con Break The Silence Italia.

Numerosi sono stati i piccoli interventi realizzati: tra spettacoli teatrali, scarpe rosse, panchine e anche una cassetta della posta. Una serie di simboli per far passare il messaggio che non si è soli.

«Nel corso del 2020, in piena pandemia, il numero di chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019 - spiega Irene Manca referente di Break the Silence - donne e figli quindi si sono ritrovati più esposti alla violenza e questo è un fatto. Oggi è importante diffondere la consapevolezza che la violenza ha molte forme, insidiose e devastanti, quanto quella fisica, che proliferano anche grazie all’uso improprio dei social network».