Acqui sul sintetico, Castellazzo a riposo

TORINO - Programma dimezzato per le squadre della nostra provincia nel campionato di Eccellenza: scenderà in campo regolarmente l'Acqui, mentre per Castellazzo-Rivoli bisognerà trovare una nuova data.

Si sposta di pochi metri al 'Barisone' la sfida fra i due fratelli Merlo: Acqui-Benarzole si disputerà sul terreno sintetico, ma si giocherà comunque per non perdere il buon momento dei padroni di casa che vengono da due vittorie consecutive.

Castellazzo - Rivoli verso il rinvio Altri club di Eccellenza intenzionati a chiedere lo spostamento della gara

Niente sfida al Rivoli invece per i ragazzi di Nobili: la neve caduta ieri pomeriggio ha dato il colpo di grazia al terreno del 'Comunale' rendendolo assolutamente impraticabile per la gara in programma, che, però, per ora risulta essere l'unico rinvio di giornata.