Bozzolina: oltre cento gnomi per celebrare il Natale

CASTELLETTO D'ORBA - Un centinaio di gnomi per solo 40 residenti può sembrare una proporzione sorprendente. Eppure quest’anno le cose sono state fatti “in grande”, alla Bozzolina, la borgata più suggestiva di Castelletto d’Orba che già nei periodi normale ha le sembianze di una scena da presepe. Il centro abitato, negli ultimi giorni, è infatti stato invaso da questi buffi personaggi della tradizione.

«Volevamo riportare colore e serenità tra le nostre case». afferma Paola Tacchino, presidente degli “Amici della Bozzolina”, l’associazione che vuole trasmettere il forte spirito identitario che anima chi vive fa quella parti -. Avevo visto gli gnomi in altri paesi e mi avevano colpito. Quest’anno ne abbiamo parlato tutti insieme e ci siamo decisi a realizzarli anche noi». L’appello è stato lanciato anche attraverso “Ir Busrinànte”, il periodo di notizie, storie e tradizione rivolto ai soci dell’associazione. Le risposte sono state numerose, con le installazioni che resteranno nei vari angoli del paese fino all'Epifania.

La materia prima per realizzare gli gnomi è arrivata dal legno dei tronchi ridotti alla dimensione ideale tra i 30 e i 50 centimetri. Barbe, trecce e frange sono state realizzate con lana di recupero. Gli abiti derivano dagli scampoli di stoffa che in tanti conservavano nelle loro abitazioni. I nasi caratteristici non sono altro che palline da golf verniciate di rosso. «Per realizzare tutto questo - conclude Tacchino - abbiamo iniziato a lavorare nel mese di settembre».