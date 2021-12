'Fare Mondi' due domeniche di visite guidate gratuite alle Chanukkiot

CASALE - Dopo la grande festa per l’ultimo giorno di Chanukkah che ha portato una grande folla alla Comunità Ebraica di Casale Monferrato, le lampade del Museo dei Lumi daranno ancora spettacolo nelle prossime domeniche di dicembre. L’organizzazione della mostra che il Tiroler Landes Museen di Innsbruck ha dedicato a questa realtà casalese è stata infatti l’opportunità per un importante riallestimento dell’esposizione nella sua sede di vicolo Salomone Olper.

Non tutte le 250 opere arrivate al Museo dei lumi in oltre 25 anni (anzi 251 con l’ultima ingresso della chanukkia di Mirco Marchelli il 5 dicembre), sono infatti sempre visibili al pubblico: la sala ipogea del forno delle azzime è in grado di contenere “solo” dai 30 ai 40 pezzi e le lampade vengono così mostrate a rotazione.

In occasione delle celebrazioni dell’ultima Chanukkah, Daria Carmi, Young Curator del Museo dei lumi, ha voluto così creare un nuovo percorso espositivo dal titolo “Fare Mondi” che non solo permetterà di vedere una serie di opere estremamente interessanti, sebbene meno note, ma che le legherà in un unico tema: quello appunto della “Creazione di Mondi”, attraverso il pensiero, la parola e l’arte. Circa 30 lampade, tra cui quelle del fotografo Efrem Raimondi e dell’architetto casalese Teresa Lucia Rossi, omaggio a queste due figure, vicine alla Comunità, scomparse nel 2021.

Gli altri autori delle opere esposte sono Alice Werblowsky, Tobia Ravà, Giovanni Bonaldi, Leila Fteita, Giuseppe Maraniello, Chiappa Tommaso, Antonio Recalcati, Joseph Sasson, Luciano Bobba, Claudio Baroni, Massimo Orsi, Fabio Castelli, Camillo Francia, Max Ramezzana, Corrado Bonomi, Gianmario Albiati, Laura Fonovich, Bruno Ceccobelli, Giorgio Panelli, Max Ferrigno, David Gerstein, Lele Luzzati, Efren Raimondi, Mario Fallini, Teresa Lucia Rossi, Paolo Novelli, Florine Offergelt, Emilio Isgrò, Isabella Angelantoni, Vincent Maillard, Danilo Seregni.

Il nuovo allestimento avrà inoltre una guest star: Mara Cantoni, che esporrà al Museo dei Lumi la sua Astro-Chanukkià. Una lampada in cui gli otto bracci, tipici di questo candelabro, sono ispirati agli 8 pianeti del nostro sistema solare. Il Sole, ovviamente, funge da Shamash il lume che accende tutti gli altri.

Per illustrare sia la nuova Lampada di Marchelli, esposta all’interno della mostra “Dentro un frastuono rimbombante” dedicata all’artista ovadese in Sala Carmi, sia il nuovo allestimento del Museo dei Lumi, Daria Carmi condurrà visite guidate dedicate alle ore 11 di domenica 12 dicembre e di domenica 19 dicembre. L’ingresso è libero.