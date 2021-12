Focolaio alla casa di riposo, Visconti: "Registrati due casi"

SPIGNO MONFERRATO - La notizia l'ha data ieri il sindaco Visconti: «Si è sviluppato un focolaio di infezione Covid all'interno della casa di riposo di Spigno Monferrato. Una persona sta male e una seconda è ricoverata per accertamenti». Problemi con la rendicontazione: «Attualmente sul mio portale non risultano casi positivi, evidentemente per un ritardo nell'inserimento dei tamponi rapidi, ma, purtroppo, i casi ci sono. Tutte le persone sono assistite dal personale USCA e sono programmati tamponi frequenti per il Personale». Il primo spignese invita i concittadini alla calma: «In questo momento occorre essere tranquilli il più possibile, compatibilmente con la situazione in atto e con la fase di crescita dei contagi, ubiquitaria – continua - E' importante, come sempre, evitare i contatti, igienizzarsi le mani e portare la mascherina, anche all'aperto. La vaccinazione è l'unico strumento che riduce le infezioni e ne attenua la gravità».

Infine l'appello agli spignesi: «Vi chiedo di prenotare al più presto la terza dose, far vaccinare i bambini secondo le indicazioni del Ministero della Salute e, per i non vaccinati, di prenotare al più presto la prima dose. Fate un favore a voi stessi e a tutta la comunità».