Amc punta sul trasporto pubblico (in forte ripresa)

CASALE - «Viaggiare in città con i mezzi pubblici permette di ridurre l’inquinamento atmosferico ed il traffico veicolare, migliorando la qualità dell’ambiente nel quale viviamo. Amc ha quindi recentemente sostituito tre autobus ormai obsoleti con nuovi mezzi omologati con classe ambientale Euro 6D, due dei quali ibridi, che permettono di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti». Con queste parole Gabriella Cressano, direttore di Amc, ha sintetizzato la filosofia aziendale, da anni impegnata sui temi del rispetto ambientale e della sostenibilità.

Il parco mezzi aziendale oggi è composto da 10 autobus di differenti dimensioni, che vengono costantemente controllati e mantenuti in sicurezza, oltre che igienizzati quotidianamente e sanificati due volte al mese con appositi prodotti specificatamente indicati a protezione dal Coronavirus.

Tutto ciò «perché il servizio di trasporto pubblico locale deve rimanere un fiore all’occhiello della nostra azienda. Così, nonostante il 2020 abbia registrato una riduzione di fruizione del 50% rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza sanitaria, l’azienda ha continuato a fornire il servizio di trasporto locale senza interruzioni e con la massima cura. Il calo di utenza è proseguito anche nell’anno in corso e solo da poche settimane si sono registrati miglioramenti che ci rendono ottimisti sulla ripresa del trasporto locale, che deve essere assolutamente preservato garantendo facilità di spostamento a tutti i cittadini» è il commento del presidente Fabrizio Amatelli.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la vendita dei biglietti di corsa semplice sta aumentando costantemente (+14%) e molto bene stanno andando le vendite dei carnet da 10 corse (in aumento del 29% gli interi e dell’8% i ridotti). Va sottolineato che le attuali linee consentono un buon collegamento con le scuole e con la stazione ferroviaria, percorsi utili soprattutto per gli studenti i quali, se in possesso di dichiarazione Isee inferiore a 16mila euro, possono richiedere la tessera ‘nominativa studenti’ per acquistare l’abbonamento mensile a tariffa ridotta.

E poi c’è il processo di digitalizzazione dell’intera Amc che riguarda ovviamente anche il servizio trasporti e che consente di sopperire ad alcuni limiti imposti dall’emergenza sanitaria attraverso la tecnologia avanzata. Per esempio l’acquisto dei biglietti, che oggi non è ancora possibile effettuare direttamente sui mezzi ma solo presso le rivendite distribuite su tutto il territorio cittadino oppure attraverso l’App Amc Bus Casale.

L’app – scaricabile su Android e Ios – permette di visualizzare, per ogni linea, l’elenco delle fermate e gli orari, calcolando quindi il proprio percorso ideale; trovare le fermate più vicine alla posizione di interesse; acquistare biglietti con carta di credito.

«I titoli di viaggio acquistati digitalmente sono convalidabili direttamente sul mezzo inquadrando gli appositi Qr Code e possono essere trasferiti ad altre persone mediante la funzione ‘trasferisci’» sottolineano i professionisti dell’ufficio tecnico dell’azienda casalese.

Amc inoltre ha lavorato per rendere più comodo il servizio, sotto tutti i punti di vista. Di recente infatti sono state installate otto nuove pensiline dotate di panchine per rendere più confortevole l’attesa del bus. Oggi le pensiline a corredo del servizio sono 33, anche nelle frazioni vicine. A proposito di frazioni, le linee sono tutte attentamente studiate per collegarle alla città e ai suoi servizi e le corse sono frequenti per un servizio senza confini.

«Un’ultima doverosa considerazione riguarda autisti e addetti al controllo biglietti. In un periodo storico caratterizzato da incertezza e, a volte, comprensibili timori, hanno spesso dovuto confrontarsi con passeggeri esasperati dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Lo hanno sempre fatto con pazienza e professionalità, dimostrando senso civico e del dovere oltre che attaccamento all’azienda. A loro va il nostro ringraziamento. E allora riprendiamo tranquillamente a viaggiare in città utilizzando i mezzi del trasporto pubblico locale, una scelta completamente sicura a favore dell’ambiente e delle persone».