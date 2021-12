Il 12 dicembre è la Giornata internazionale della copertura sanitaria universale

Ricorre oggi, la Giornata internazionale della copertura sanitaria universale.

Il 12 dicembre 2012, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che esorta i paesi ad accelerare i progressi verso la copertura sanitaria universale (UHC) come priorità essenziale per lo sviluppo internazionale, in modo tale che tutti, ovunque, debbano avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e a prezzi accessibili.

Nel 2017, le Nazioni Unite hanno proclamato il 12 dicembre Giornata internazionale della copertura sanitaria universale (Giornata UHC) con la risoluzione 72/138. Questa giornata mira ad aumentare la consapevolezza della necessità di sistemi sanitari forti e resilienti e di una copertura sanitaria universale con partner multi-stakeholder.



La pandemia è stato un continuo momento di resa dei conti per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Sebbene le dure lezioni della nostra situazione globale siano tutt'altro che nuove, e mentre le paure e le ingiustizie che ora fanno notizia riflettono la realtà quotidiana di milioni di persone prima della pandemia, la vastità di questa crisi ha scatenato una nuova urgenza riguardo ai sistemi sanitari e alla copertura sanitaria universale.

Per costruire un futuro più sicuro e più sano per tutti, è necessario rafforzare i nostri sistemi sanitari per garantire che siano equi, resilienti e in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

