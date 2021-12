Pagode natalizie, Comune esclude un banco: "Linee guida non rispettate"

ACQUI TERME - Sui social network frequentati dagli acquesi nei giorni scorsi ha trovato posto la lamentela della paninoteca La Gang del Gusto. La ditta acquese era stata 'sfrattata' dalla pagoda assegnata in corso Dante dalla D&N Eventi su mandato del Comune di Acqui Terme. «Siete troppo 'street-food' e poco natalizi» una delle accuse. Qualcuno ha giustamente sollevato l'interrogativo su quanto possano essere declinati in versione natalizia una piadineria romagnola e panineria, un venditore di arancini siciliani, una focacceria ligure-pizzeria e un venditore di porchetta.

Gli organizzatori sulla questione hanno inteso precisare che: «Il Villaggio di Babbo Natale è normato da linee guida stabilite dalla convnezione tra il Comune di Acqui Terme e la D&N Eventi e di conseguenza riportate nel contratto che, attenendosi a esse, vieta espressamente a tutti gli espositori la somministrazione di alcune tipologie di prodotti, per non creare competizione con il commercio locale e tra gli stessi espositori – spiegano gli organizzatori in un comunicato - Ai fini della partecipazione è stato richiesto a ciascun espositore un allestimento adeguato al tema di riferimento, in questo caso quello natalizio. L'espositore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettarne i termini e tutte le prescrizioni integrative eventualmente aggiunte, senza riserve. In caso d'inadempienza, la D&N Eventi ha la possibilità di adottare un provvedimento di espulsione dell'espositore».

Palazzo Levi rivendica la paternità delle linee guida cui D&N si sarebbe attenta rigorosamente. «Non c’è nessuna volontà da parte del Comune e dell’ente organizzatore di escludere dei partecipanti, se non in caso d'inadempimento di questi ultimi. In questo caso, sono state appunto segnalate diverse inosservanze, che hanno determinato un intervento mirato e specifico – continuano da Palazzo Levi - Nonostante le richieste e le sollecitazioni da parte della D&N Eventi di attenersi a quanto stabilito dalle linee contrattuali, il banco in questione ha violato ripetutamente i termini. Pertanto, la D&N Eventi, in accordo con il Comune di Acqui Terme, ha dovuto rescindere il contratto per inadempimento grave».

L'amministrazione Lucchini si dimostra ancora una volta molto attenta al pensiero diffuso sui social network e ritiene 'parziale' la ricostruzione offerta dagli imprenditori della gastronomia itinerante al punto da dichiarsi pronto a difendere, presso le sedi opportune, il Villaggio di Babbo Natale da ogni azione di discredito.