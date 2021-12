Pasticcio tassa rifiuti, i conti non tornano ma non si sa perché

NOVI LIGURE — I cittadini di Novi Ligure hanno davvero pagato una tassa rifiuti “maggiorata” di una cifra che varia tra 600 mila e 1,3 milioni di euro? Non si sa. Rispondendo all’interrogazione presentata dai Democratici, l’assessore al Bilancio Edoardo Moncalvo ha ammesso che le difformità tra il Pef, il Piano economico finanziario, approvato dal Comune e quello validato dal Consorzio di bacino per i rifiuti «sono risultate evidenti sul piano numerico», tuttavia «la consistenza e composizione delle reali differenze non è ancora nota». In pratica lo scostamento nei conti c’è, ma non si sa perché.

La risposta di Moncalvo, va da sé, ha lasciato insoddisfatte le forze d’opposizione: «Riteniamo inammissibile che i cittadini novesi debbano aspettare ancora per sapere se hanno pagato quanto dovevano oppure no», hanno detto i Democratici.

Tari, conti sbagliati? «I novesi pagano 600 mila euro in più» In consiglio comunale a Novi Ligure i dem chiedono chiarimenti sulla tassa rifiuti: «Costi per 5,6 milioni e piano finanziario da 6,2. Perché?»

In consiglio l’assessore Moncalvo ha provato a fare alcune ipotesi per giustificare lo scollamento tra i conti del Comune e quelli del Csr, che ammonterebbe, secondo l’amministrazione comunale, a una cifra compresa tra i 469 mila e i 593 mila euro.

Tassa rifiuti, «Dal Comune nessuna risposta sui costi della Tari» L'accusa dei Dem alla giunta di Novi Ligure dopo l'aumento del 10 per cento in bolletta: «I cittadini hanno pagato più del dovuto?»

«È in corso un approfondimento sulle agevolazioni e sugli sgravi che comportano una riduzione della Tari, come l’agevolazione a favore di unico occupante, la riduzione per le utenze distanti dai bidoni, la tassazione di favore nel caso di locali con uso saltuario e i rimborsi a favore delle utenze produttive che sopportano costi di avvio al recupero e riciclo mediante metodiche di autosmaltimento. Tali oneri ammontano, per il solo 2021, ad oltre 680 mila euro», ha detto Moncalvo, che ha annunciato ulteriori approfondimenti.

Pasticcio tassa rifiuti: «Costi maggiorati di quasi 1,3 milioni» Il Csr risponde ai Democratici di Novi Ligure: il rincaro non è stato di 592 mila euro come ipotizzato, ma di oltre il doppio

L’assessore è stato contestato dal centrosinistra: «Il gettito della Tari, per il Comune di Novi, vale circa un quarto dell’intero bilancio: impensabile prendere ancora tempo». «Dalla relazione di Moncalvo possiamo prendere atto di due cose. La prima, è che l’accusa che era stata avanzata dal consigliere Giacomo Perocchio, secondo il quale i colpevoli di questa situazione erano gli amministratori precedenti, era talmente ridicola che nella relazione di Moncalvo è sparita. La seconda, è che anche a loro i conti non tornano ma non hanno capito perché, e intendono prolungare di mesi il tavolo di confronto per capirlo».

Tari, centrodestra al contrattacco: «Al vaglio i conti di Muliere» A Novi Ligure Comune, Csr e Gestione Ambiente annunciano un tavolo per analizzare i costi della nuova raccolta differenziata

«Da quando è in carica – concludono i Democratici – il centrodestra novese ha dimostrato solo una cosa: di essere incapace di gestire una partita complessa come il nuovo sistema di raccolta differenziata. Il ritardo con cui è stato avviato ha causato un aumento dei costi di conferimento in discarica, come noi stiamo ripetendo dal 2019. Non solo: il mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata di legge potrà portare i cittadini incolpevoli a subire una multa».