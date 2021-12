Reggina - Alessandria, la sfida

REGGIO CALABRIA - Cambia molto Moreno Longo per la sfida con la Reggina. In tutti i reparti.

In difesa Benedetti al posto di Di Gennaro, a centrocampo confermato Milanese, con Ba al suo fianco. In attacco Kolaj al posto di Arrighini. A destra c'è Pierozzi, perché Mustacchio non è neppure convocato.

Aglietti sceglie il 4-4-2, con Galabinov e Montalto dall'inizio. In difesa i due esterni sono Lakicevic e Di Chiara. A centrocampo i due ex, Bianchi e Bellomo.

REGGINA - ALESSANDRIA

Marcatori

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

6' Il taglio di Chiarello da destra è invitante, ma la difesa anticipa l'inserimento di Lunetta



2' Protesta la Reggina per un intervento di Benedetti in ripartenza. Si delineano già i primi duelli, uno dei più caldi sarà tra Parodi e Ricci

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Do Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Bellomo. A disp.: Micai, Aglietti, Amione, Stavropoulos, Gavioli, Denis, Laribi, Adjapong, Ejjaki, Cortinovis, Liotti, Rivas. All.: Aglietti

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo Arrighini, Beghetto, Bruccini, Casarinim Palombi, Di Gennaro, Mantovani, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Barone di Roma1 e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Bar Payerna di Teramo, assistente Var Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: serata fresca, terreno in condizioni appena praticabili. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: